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Золото продолжает дешеветь 23 сентября на решениях Федрезерва
08:49 23.09.2021 |
Цена золота в четверг продолжает снижаться на решениях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,78%, или на 13,85 доллара, до 1764,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,25%, до 22,622 доллара за унцию.
По итогам заседания Федрезерв США ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25%, планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.
"В связи с тем, что в этом году почти достигнуто ужесточение монетарной политики, а в следующем году базовая процентная ставка потенциально может вырасти, кажется, что привлекательность золота начинает снижаться", - сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA, добавив, что драгоценный металл может упасть до 1740 долларов за унцию.
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