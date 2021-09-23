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Курс доллара 23 сентября снижается к евро на решениях ФРС США
08:42 23.09.2021 |
Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к евро на решениях Федрезерва США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EEST курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1686 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 93,34 пункта.
Валютные инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва США, которой ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, однако ее повышение возможно уже в 2022 году. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может начать сокращение выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.
Трейдеры также находятся в ожидании публикации предварительной оценки композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в сентябре. Аналитики полагают, что показатель сократился до 58,5 пункта с 59 пунктов в августе.
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