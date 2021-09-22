Аграрии резко обвалили курс доллара на межбанке 22 сентября

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 23 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,67 грн/$ - на три копейки меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на семь копеек - его курс составит 31,28 грн/€.

Курс на межбанке

В среду с утра, 22 сентября, на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,7-26,72 грн/$.

В 10:00 произошел незначительный рост до уровня 26,73-26,74 грн/$, после чего рынок развернулся и начал проседать, сообщил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В то же время директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак называет нам котировки открытия немного выше. Она отметила, что торги в среду начинались по уже классическому сценарию последних дней.

По ее словам, после первой сделки чуть выше уровня вчерашнего закрытия рынка, начался рост котировок. Однако сегодня они достигли максимальных значений - 26,73-26,75 грн/$ - еще до 10 часов.

"По мере активизации торгов на рынке появлялось все больше предложения. Сначала давление избыточного предложения было умеренным. До 11 часов сделки заключались в коридоре 26,69-26,71 грн/$", - говорит она.

Предложения иностранной валюты становилось все больше. Продавцы, среди которых выделялись крупные агроэкспортеры, быстро соглашались на "биды" покупателей, что резко ускорило падение курса доллара.

Еще до обеда рынок достиг уровней 26,61-26,63 грн/$. А к завершению торгов с расчетами TOD (день в день) курс преодолел отметку 26,6 грн/$ - последние сделки заключались в рамках 26,58-26,59 грн/$. Объем торгов сегодня вырос до средних показателей среды - $164 млн.

"Несколько раз на сегодняшних торгах появлялся Нацбанк, однако интервенции регулятора были точечными и не оказали решающего влияния на ход торгов", - уточнила Волуйчак.

Уже после окончания сессии с расчетами TOD Нацбанк вышел на торги с крупным лотом на покупку на уровне 26,59 грн/$, тем самым остановив дальнейшее падение курса доллара.

Основным источником избыточного предложения валюты сегодня были крупные агроэкспортеры.

"При этом динамичное падение котировок привело к сокращению объема спроса - многие потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, рассчитывая на еще более глубокое укрепление гривны", - добавила Волуйчак.

Спекулятивно настроенные участники рынка сегодня были явно дезориентированы курсовым трендом.

Совокупность календарных факторов (приближающийся период выплаты НДС-возмещения и крупное погашение ОВГЗ старых выпусков на следующей неделе) не дает оснований прогнозировать существенное укрепление гривны в краткосрочной перспективе.

Однако, судя по высокой активности торгов с расчетами TOM (с поставкой валюты на завтра), распродажа иностранной валюты может продолжиться и завтра.

"Полагаю, что завтрашние торги на межбанке будут проходить при повышенной волатильности и в рамках 26,52-26,7 грн/$", - прогнозирует банкир.