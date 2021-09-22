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Стоимость золота 22 сентября символически снижается
08:48 22.09.2021 |
Цена золота символически снижается в среду утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,25 доллара, до 1777,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 22,782 доллара за унцию.
Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, инвесторы ждут сигналов от ФРС о любых изменениях относительно программы выкупа активов. "Несмотря на то что многие факторы неопределенности все еще вырисовываются, инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и продолжительности ужесточения монетарной политики", - уточнили эксперты.
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