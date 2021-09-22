Доллар 22 сентября стабилен к евро в преддверии решений ФРС США

Курс доллара в среду утром стабилен к евро в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EEST курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,1723 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,54 иены за доллар со 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 93,26 пункта.

Аналитики ожидают, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Также Федрезерв в четверг вечером по итогам заседания может намекнуть о дальнейшей своей монетарной политике.

По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, ожидается, что доллар будет оставаться в узком диапазоне перед окончанием заседания ФРС, и дальнейшие параметры её политики, вероятно, останутся неизменными из-за задержки восстановления рынка труда в США в августе и скачка числа заболеваний ковидом, которые, вероятно, и побудят регулятора подождать с объявлением о каких-либо мерах монетарного ужесточения.