В проект бюджета на «Доступные кредиты 5-7-9%» заложили 3 миллиарда - Минфин

Программа поддержки украинских предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9%" в следующем году продолжит работу: в проекте государственного бюджета на 2022 год на нее предусмотрено 3 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Проект бюджета-2022 является инвестицией в человека, страну и будущее. И одним из приоритетов бюджета является государственная поддержка бизнеса, а именно инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стартовала в феврале 2020 года. Программа направлена ​​на поддержку украинских предпринимателей, и в следующем году она продолжит свою работу - в проекте бюджета-2022 на нее предусмотрено 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после начала пандемии COVID-19 программа стала платформой, на базе которой оперативно был развернут комплекс антикризисных мер.

"В рамках "5-7-9%" поддержаны тысячи предприятий: своевременно введенные меры помогли для удержания финансового равновесия во время кризиса, и, как следствие, сохранения финансовой стабильности банковского сектора Украины. На сегодняшний день 38 уполномоченных банков выдали 23 675 кредитов на общую сумму более 62 млрд грн, что свидетельствует о ее безусловном успехе", - отметили в Минфине.

Там добавили, что местная власть заинтересована в сотрудничестве программы "5-7-9%" с региональными программами поддержки малого бизнеса: объединения средств государственного и местного бюджетов увеличивают объем государственной поддержки на развитие малого бизнеса, стимулируют создание рабочих мест в регионах и улучшают их инвестиционную привлекательность.

"Успех государственной программы "5-7-9%" и введенные антикризисные меры способствовали восстановлению доверия и сотрудничества между государством и частным сектором", - подытожили в министерстве.

Как сообщал Укринформ, ранее 21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Впервые проект годового бюджета Украины основывается на среднесрочной Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Прогнозируемый номинальный ВВП по итогам 2022 года - 5 368,7 млрд грн. При этом бюджетный дефицит уменьшится до 3,5% против ожидаемых 5,5% в 2021 году. Прогнозный среднегодовой валютный курс - 28,6 грн/долл., показатель инфляции - 6,2%, уровень расходов на сектор безопасности и обороны - 5,95% ВВП, среднемесячная заработная плата - 15 258 грн (в декабре 2022 года - 17 500 грн).

Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.

В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.