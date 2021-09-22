В отличие от сессий пятницы и понедельника, динамика котировок на межбанке 21 сентября была не столь значительной

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 22 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,7 грн/$ - столько же, как и в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на восемь копеек - его курс составит 31,35 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка посредством терминала Bloomberg во вторник, 21 сентября, была заключена по курсу 26,71 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Как и во время последних двух сессий, в начале сегодняшних торгов спрос на иностранную валюту преобладал, а котировки плавно росли.

Но сегодня, в отличие от сессий пятницы и понедельника, динамика была не столь значительной, да и пиковых отметок дня курс достиг гораздо раньше. К 10 часам котировки дошли до уровней 26,73-26,75 грн/$, но появление на торгах новых продавцов остановило рост.

С этого момента и до окончания сессии с расчетами TOD (день в день) котировки очень плавно двигались вниз. К концу дня они достигли отметок 26,69-26,71 грн/$.

"Объем сегодняшних торгов в Bloomberg составил около $122 млн, что на треть ниже средних объемов для этого дня недели", - уточнила Волуйчак.

Главным фактором, оказывающим влияние на курсовой тренд в последние несколько дней, остается слабый спрос на иностранную валюту. Нынешние торги не стали исключением. Но и объем предложения на рынке в начале недели сократился.

Такая ситуация обеспечивает ровные и сбалансированные торги. К слову, баланс отмечается и на наличном рынке - после всплеска спроса в августе, в сентябре разница между покупкой и продаже наличной валюты минимальна.

В ходе сегодняшнего аукциона Минфин привлек в бюджет 5 млрд грн, немного повысив доходность некоторых выпусков бумаг. Около 2,3 млрд грн из указанной суммы привлекли от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах.

Наибольшей популярностью сегодня пользовались годичные бумаги, ставка по которым выросла на 0,12% по сравнению с аукционом прошлой недели. Таких бумаг разместили на 1,7 млрд грн.

"Я не исключаю, что среди покупателей могут быть и нерезиденты, но основной спрос на них формировался со стороны украинских банков. Потому давления на курс доллара этого фактора завтра скорее всего не будет", - говорит она.

Выплаты НДС-возмещения Госказначейством пока остаются довольно скромными. Казначеи полагают, что пиковых значений объемы достигнут уже на следующей неделе, но определенное влияние на валютный рынок этого фактора будет ощущаться и на торгах текущей недели.

"От завтрашних торгов я жду слабого роста котировок. По моим оценкам, сессия пройдет в рамках 26,64-26,79 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.