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США впервые вводят санкции против ресурса для обмена криптовалют
22:37 21.09.2021 |
Власти США в целях противодействия вымогателям, действующим в киберпространстве, впервые вводят санкции против платформы по обмену криптовалют - SUEX OTC, S.R.O., говорится пресс-релизе Минфина США.
"SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными, как минимум, от восьми способов вымогательства", - отмечается в документе ведомства.
"Анализ известных транзакций SUEX показывает, что свыше 40% транзакций SUEX, о которых известно, связаны с незаконными участниками (этих процессов - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что подобные ограничительные меры, применяемые впервые, осуществляются при содействии ФБР. В Минфине подчеркнули, что работа SUEX является крайне важной для обеспечения доходности от кибератак вымогателей, а американское министерство в свою очередь продолжит мешать платформам, подобным SUEX, поощрять киберпреступников в проведении новых кибератак для изъятия средств.
В Минфине пояснили, что санкции подразумевают замораживание всех активов SUEX, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести дела с этой платформой. Кроме того, любые структуры, которыми на 50% и более процентов владеют лица, подпавшие под санкции, блокируются аналогично. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции с оказавшимися под санкциями структурами и лицами, могут тоже стать объектом ограничительных мер.
Согласно документу, в 2020 году платежи вымогателям превысили отметку в $400 млн - более чем в четыре раза больше по сравнению с показателями 2019 года.
"Кроме миллионов долларов, затрачиваемых на выкуп или восстановление (после кибератак - ИФ), сбой в работе крайне важных секторов, включая финансы, здравоохранения и энергетику, а также разглашение конфиденциальной информации, может вызвать серьезный ущерб", - резюмировали в Минфине.
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