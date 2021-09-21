Совокупная рыночная капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 млрд. Более половины предложения (~$72 млрд) приходится на лидера сегмента - Tether (USDT).

Аналитик Messari Райан Уоткинс объяснил стремительный рост сектора стабильных монет тем, что они являются «лучшим средством хранения и перемещения долларов США по всему миру».

По его словам, стейблкоины используют для перемещения капитала между биржами, в качестве залога на криптодеривативных платформах, в приложениях децентрализованных финансов, а также при трансграничных платежах. Во II квартале 2020 года объем транзакций с этими активами превысил $1,7 трлн - за 12 месяцев значение выросло в 14 раз.

Уоткинс отметил, что стейблкоины удобно принимать в качестве средства оплаты, поскольку для этого необходим только публичный адрес в блокчейне. Их инфраструктура работает без перерывов, позволяя при этом сохранить конфиденциальность.

Помимо этого, стейблкоины являются программируемыми активами, а значит разработчики могут создавать на их базе приложения.

По словам Уоткинса, на доллар США приходится около 55% международных транзакций, поэтому существует глобальный спрос на американскую валюту, особенно за пределами финансовой системы Соединенных Штатов.

Он отметил, что из-за вышеперечисленных свойств стабильных монет все больше финансовых учреждений на внутреннем рынке США переводят транзакции на блокчейн. Этот шаг позволяет им сократить структуру затрат.

За пределами США стейблкоины предоставляют частным лицам и учреждениям легкий доступ к американской валюте. По его мнению, эти активы в будущем смогут «захватить» оффшорный долларовый рынок. Ссылаясь на данные Банка международных расчетов (BIS), Уоткинс оценил последний в более чем $57 трлн.

«Хотя размер оффшорного долларового рынка (долларовые депозиты за пределами США) трудно оценить, данные BIS позволяют предположить, что он может быть больше $57 трлн. Это может показаться безумием, но именно на этот рынок начинают претендовать стейблкоины», - написал он.

Уоткинсон отметил, что потенциально стейблкоины могут стать «большой проблемой», поэтому он понимает, почему регуляторы «внимательно следят за этим рынком».

В июле на заседании ФРС заявили, что отсутствие прозрачности стейблкоинов может угрожать финансовой стабильности.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала к скорейшему созданию нормативной базы в отношении стабильных монет.

В начале сентября глава SEC Гэри Генслер также указал на риск широкого использования стейблкоинов, упомянув разрабатываемый при участии Facebook проект Diem.

Напомним, Минфин США планирует обязать эмитентов стейблкоинов обеспечить их свободную конвертацию в фиат, согласно Bloomberg.