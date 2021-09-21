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Курс доллара 21 сентября продолжает снижаться к евро
13:32 21.09.2021 |
Курс доллара в понедельник днем продолжает снижаться по отношению к евро в ожидании решений Федрезерва США относительно денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.14 EEST курс евро к доллару рос до 1,1738 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,53 иены за доллар со 109,39 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,13 пункта.
Инвесторы ждут результатов заседания Федрезерва США, которые будут обнародованы в среду вечером. Трейдеры надеются получить подсказки относительно сроков сворачивания мер поддержки.
"В целом, доллар и его курс к евро будут зависеть от того, как ФРС представит свои действия (или бездействие)", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Metzler.
Кроме того, трейдеры ждут данных о количестве новых домов в США, строительство которых было начато в августе. Аналитики считают, что показатель вырос на 2,6% по сравнению с показателем июля и составил 1,555 миллиона.
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