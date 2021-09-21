Coinbase отказалась от запуска криптосберегательных счетов после претензий SEC

Биткоин-биржа Coinbase отказалась от планов по запуску криптосберегательных счетов на базе USD Coin (USDC) под 4% годовых после угрозы судебного иска со стороны SEC. Об этом говорится в блоге компании.

«Продолжая нашу работу по достижению нормативной ясности для криптоиндустрии в целом, мы приняли трудное решение не делать этого», - отметили в Coinbase.

Биржа анонсировала продукт Lend в июне. Он предлагает более высокие процентные ставки по сравнению с предложениями традиционных банков. В компании заявили, что активно взаимодействовали с Комиссией по поводу запуска продукта на протяжении последних шести месяцев.

Однако в сентябре SEC предупредила биткоин-биржу о судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов из-за их трактовки в качестве «ценных бумаг». В Coinbase подчеркнули, что Комиссия так и не пояснила, почему рассматривает Lend в подобном статусе.

Coinbase поддержал глава Ripple Брэд Гарлингхаус. По его мнению, полученное от регулятора предупреждение поставило торговую платформу в схожую с его компанией ситуацию.

Напомним, 16 сентября Coinbase направила заявку на регистрацию в качестве фьючерсного посредника. В перспективе шаг позволит биткоин-бирже получить лицензию CFTC.



