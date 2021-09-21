Повышенная активность продавцов валюты на межбанке была вызвана последним днем уплаты ряда налогов

Максим Беркаль / UBR.ua

Официальный курс доллара на вторник, 21 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,70 грн/$ - столько же, как и в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 19 копеек - его курс составит 31,27 грн/€.

Курс на межбанке

Первые торги недели, 20 сентября, на межбанке открывались котировками в рамках 26,65-26,72 грн/$.

"К моменту первой сделки диапазон сузился до 26,68-26,7 грн/$, при этом на рынке наблюдался небольшой перевес в пользу спроса, что способствовало росту курса", - сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Максимальных значений котировки достигли ближе к 11 часам - 26,74-26,76 грн/$.

Однако в скором времени объем спроса начал сокращаться, в то время как предложения меньше не становилось. Примерно с 11 часов котировки начали плавно двигаться вниз. Еще до обеда рынок вернулся внутрь коридора 26,6-26,7 грн/$.

Во второй половине дня, после временной коррекции, котировки продолжили снижаться, достигнув отметки 26,66-26,68 грн/$ к 15:30. Фактически торги закрылись на тех же уровнях, что и в пятницу.

По словам Волуйчак, в целом, сценарий сегодняшних торгов практически в точности соответствовал пятничному. Высокая активность покупателей утром привела к динамичному росту котировок, но не закрепились на достигнутых уровнях.

"Общий объем торгов в Bloomberg сегодня составил около $140 млн, что также очень близко к показателю прошлой пятницы, при этом ниже средних цифр понедельника", - говорит банкир.

Сегодня последний день уплаты ряда налогов, чем и объясняется повышенная активность продавцов на торгах понедельника. С высокой вероятностью уже завтра следует ожидать начала волны роста курса доллара.

В ожидании начала высокого сезона НДС-возмещения экспортеры не будут спешить с продажей валютной выручки. Это может вызвать небольшой дисбаланс на рынке и привести к постепенному ослаблению гривны.

"По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,63-26,78 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует Волуйчак.