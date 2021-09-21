Стоимость биткоина упала ниже $44 тысяч

Курс биткоина в понедельник опустился ниже отметки в $44 тыс. за единицу криптовалюты. Резкое падение обусловлено опасениями инвесторов, которые связаны с высокой вероятностью банкротства китайского застройщика Evergrande Group. Всего за несколько часов стоимость самой популярной криптовалюты мира снизилась более чем на $2 тыс., а на момент написания этой заметки за один биткоин давали около $43 910.

Нынешнее падение биткоина является сильнейшим за последнюю неделю. Тенденция к снижению затронула другие цифровые активы, в том числе Bitcoin Cash и Ethereum. Падение фондовых рынков по всему миру связано с опасениями инвесторов по поводу высокой вероятности банкротства китайской Evergrande и возможными результатами заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на этой неделе.

Что касается долговых проблем Evergrande, то речь идёт о сумме более $300 млрд. Согласно имеющимся данным, размер компании настолько велик, что её банкротство может негативно сказаться на китайской экономике, а также мировых рынках. Кроме того, на ближайшем заседании Федеральной резервной системы США могут быть приняты решения по ключевой ставке и мерам, направленным на стимулирование экономики.

Отметим, что последнее время курс биткоина преимущественно показывал положительную динамику. Этому способствовало то, что в Сальвадоре самая популярная криптовалюта мира стала официальным платёжным средством.



