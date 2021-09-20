Решение о повышении учетной ставки до 8,5% годовых было принято единогласно, – НБУ

Решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых подержали все 10 членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ).

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 8 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Так, участники дискуссии отметили, что инфляционное развитие в целом соответствует базовому сценарию июльского макропрогноза НБУ.

"Общая инфляция ожидаемо находится на двознаковому уровне под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов. Одним из главных факторов такой инфляционной динамики является сохранение высокого уровня цен на мировых товарных рынках", - отмечается в сообщении.

В то же время появляются признаки стабилизации фундаментального инфляционного давления. В частности, базовая инфляция в годовом измерении в течение последних месяцев остается на уровне несколько выше 7%, чему способствовало укрепление обменного курса гривни.

Члены КМП также отметили, что экономика продолжает динамично восстанавливаться, хотя предварительные оценки Госстата темпов роста ВВП во втором квартале (5,4% г/г) оказались слабее прогноза НБУ (7,5% г/г).

"Впрочем, отклонение в значительной мере вызвано временными и техническими факторами. Речь идет о более позднем старте поступления урожая из-за погодных условий, отрицательного вклада оптовой торговли вследствие перебоев с поставками нефтепродуктов и отдельных технических особенностях расчета показателя, сдержанные бюджетные расходы в конце квартала", - отмечают в НБУ.

При этом в начале третьего квартала восстановление экономики продолжается.

"С учетом такого развития событий члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%. По их мнению, следует придерживаться объявленной прогнозной траектории учетной ставки, ведь макроэкономическая ситуация развивается довольно близко к базовому сценарию последнего макропрогноза НБУ", - сказано в сообщении.

В то же время члены Комитета отметили, что именно повышение ставки до 8,5% в сентябре согласно различным экспертным опросам являлось ожидаемым шагом, поэтому такое решение будет иметь положительное влияние на инфляционные процессы.

Участники дискуссии также подчеркнули необходимость усиления процентного канала монетарной трансмиссии. В частности, сократить срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах, а также полностью свернуть антикризисные монетарные меры - предоставление долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с банками.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки большинство членов КМП отметили, что ожидают удержание учетной ставки на уровне 8,5% до конца года.

Как сообщалось, 9 сентября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении. Нацбанк также подтвердил сроки сворачивания антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования.