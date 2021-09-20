PayPal запустила транзакции с криптовалютами в Великобритании — прежде они были доступны только в США

PayPal официально объявила, что пользователи платёжного сервиса компании из Великобритании теперь могут покупать, продавать и хранить криптовалюту с помощью своих действующих аккаунтов. Начиная с 17 сентября для проведения транзакций с использованием биткоинов, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash можно использовать мобильное приложение PayPal.

Компания PayPal объявила о намерении выйти на криптовалютный рынок Великобритании в августе этого года. Практически сразу сервис приступил к развёртыванию услуг по торговле криптовалютой, ознаменовав тем самым выход за пределы криптовалютного рынка США.

«PayPal постепенно развернула свой новый крипотсервис для британских клиентов. Этот процесс завершён. Мы стремимся узнать и понаблюдать за тем, как наши клиенты используют новый сервис по покупке, хранению и продаже криптовалют, прежде чем мы начнём внедрять дополнительные функции и возможности», - прокомментировало данный вопрос представитель PayPal.

Выход PayPal на британский криптовалютный рынок происходит на фоне того, как некоторые местные банки сокращают каналы для проведения платежей криптобиржам. Например, в конце августа банк HSBC приостановил поддержку платежей с кредитных карт на бирже Binance, сославшись на «опасения по поводу возможных рисков» для своих клиентов. Некоторые другие банки также заблокировали возможность проведения транзакций на бирже Binance. Отметим, что возможность проведения транзакций с криптовалютой стала доступна пользователям PayPal в США ещё в марте этого года.



