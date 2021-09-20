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Доллар 20 сентября продолжает дорожать к евро
12:52 20.09.2021 |
Курс доллара в понедельник днем усиливает рост по отношению к евро в преддверии заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.29 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1702 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,69 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 93,4 пункта.
Инвесторы ждут результатов заседания Федрезерва США, которые будут обнародованы в среду вечером.
"Валютный рынок начинает очень загруженную неделю с укреплением доллара по всем направлениям на фоне возобновившихся ожиданий ястребиного итога заседания ФРС в среду на фоне серии более сильных, чем ожидалось, экономических данных, опубликованных на прошлой неделе", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.
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