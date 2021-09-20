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Министерство национальной безопасности США подписало контракт с Coinbase
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) Министерства национальной безопасности США заключила с Coinbase контракт на поставку «бизнес-приложения» и «программного обеспечения для разработки приложений».
Стоимость подписанной 16 сентября сделки составила $1,36 млн, что примерно в 40 раз больше предыдущего соглашения с Министерством. Она стала крупнейшим федеральным контрактом биткоин-биржи.
В августе ICE заплатила Coinbase $29 000 за аналитическое программное обеспечение. В соответствующем документе компанию назвали «единственным поставщиком, который может предоставить требуемые агентством сервисы на разумных условиях», согласно The Block.
ICE - не первое правительственное агентство, которое воспользовалось услугами Coinbase. В 2020 году продуктами компании заинтересовались DEA и IRS. Они планировали использовать программное обеспечение Coinbase Analytics, ранее известное под названием Neutrino.
Coinbase приобрела Neutrino в 2019 году. После покупки компания подверглась критике - основатели итальянского стартапа были вовлечены в проект Hacking Team, продававший шпионские программы диктаторским режимам.
Позже Coinbase заключила контракты с Секретной службой США и IRS.
Напомним, в октябре 2020 года Налоговая служба США поручила аналитической компании Chainalysis отслеживание транзакций Monero.
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