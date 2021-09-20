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Справочный курс гривны 17 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
12:41 20.09.2021 |
Национальный банк 20 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.62 коп. до 26.7116 UAH/USD.
|Показатель
|17.09.2021
|20.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7178
|26.7116
|0.023
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