В криптосообществе обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану США

Поправка к разделу 6050I Налогового кодекса США обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять личную информацию отправителя. Об этом сообщил Абрахам Сазерленд из Proof of Stake Alliance.

Сейчас налоговый кодекс США обязывает получателей более $10 000 наличными сообщать имена и номера социального страхования контрагентов в течение 15 дней. Инфраструктурный план распространит эти требования на криптовалюты, отметил эксперт.

Сазерленд подчеркнул, что за нарушение раздела 6050I предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Сазерленд пояснил, что положение нарушает конфиденциальность и требует невозможного, как и вызвавшая споры поправка о статусе «брокера». Последняя, согласно изначальной формулировке, обязывает отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей каждого, предоставляющего услуги по переводу криптовалют и получающего за это вознаграждение.

При определенной трактовке такие требования могут распространяться на майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков.

Сенаторы Рон Уайден, Синтиа Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО. В случае его предложения оставался неясным статус PoS-валидаторов.

9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку - против выступил 87-летний Ричард Шелби.

10 августа Сенат США направил документ в Палату представителей без поправок о криптовалютах. Как пишет CNBC со ссылкой на чиновника Минфина, ведомство не намерено широко трактовать определение «брокер» к участникам индустрии, даже если инфраструктурный план примут без изменений.

Напомним, Конгресс США оставил в силе поправки по налоговым лазейкам в отчетности по криптотранзакциям во втором инфраструктурном плане на $3,5 трлн.



