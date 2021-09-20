Цена золота 20 сентября символически растет в рамках коррекции

Цена золота вышла в символический плюс в рамках коррекции после снижения на 3% за три предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,15 доллара, до 1751,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал также на 0,01%, до 22,337 доллара за унцию.

На рынке золота в понедельник утром наблюдается слабый коррекционный рост после снижения в цене на 3% за предыдущие три торговые сессии. Однако, по мнению аналитиков, цена на золото по-прежнему склонна к снижению, так как доходность казначейских гособлигаций США выросла, а доллар укрепляется.

"У золота все еще проблемы. Его злейший враг - рост доходности казначейских облигаций, и сейчас эта торговля набирает обороты", - прокомментировали газете Wall Street Jpurnal аналитики OANDA. По их мнению, драгметалл вряд ли привлечет покупателей до тех пор, пока не упадет в цене до уровня 1700 долларов за тройскую унцию.