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Рынок психологически настроен на неизбежный рост котировок на межбанке в конце сентября
23:37 17.09.2021 |
Официальный курс доллара на понедельник, 20 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,70 грн/$, что на четыре копейки выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро подорожает на девять копеек - его курс составит 31,46 грн/€.
Курс на межбанке
Торги в пятницу, 17 сентября, на межбанке открывались в рамках 26,66-26,72 грн/$.
Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в начале сессии спрос на валюту преобладал, что привело к довольно динамичному росту котировок. К 11 часам они достигли отметок 26,784-26,76 грн/$. Причем на относительно малоликвидном рынке - к этому моменту в Bloomberg прошло сделок на $50 млн.
Однако после 11 часов спроса на рынке стало ощутимо меньше, в то время как дефицита предложения не наблюдалось.
Потому ближе к обеду курсовой тренд развернулся и до конца сессии котировки плавно опускались. К завершению торгов с расчетами TOD (день в день) они достигли коридора 26,66-26,68 грн/$.
"Утренний рост котировок, по всей видимости, был вызван дополнительным спросом со стороны нерезидентов, портфель которых за неделю сократился на 2 млрд грн", - считает казначей.
Откат котировок во второй половине дня спровоцировали продажи бизнеса, которому нужна гривна для выполнения налоговых платежей.
В целом на сегодняшних торгах отмечалась довольно высокая волатильность. Разница между минимальным и максимальным значением курса составила 9 копеек.
При этом объем торгов оказался очень скромным. За день в Bloomberg прошло сделок на $112 млн - это минимальный показатель с середины июля.
Понедельник - последний день уплаты налогов. Потому в начале следующей недели банкиры не ждут существенного роста валютного курса.
Хотя в целом рынок психологически настроен на неизбежный рост котировок в конце сентября. "По моим оценкам, в понедельник торги на межбанковском рынке будут проходить в рамках 26,63-26,78 грн/$", - прогнозирует она.
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