«Криптовалюта — это не валюта. Точка», — президент Европейского центрального банка заняла жёсткую позицию

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) в интервью Bloomberg назвала криптовалюты спекулятивными активами и прямо заявила, что они не являются настоящей валютой.

Миллиардер Дэвид Рубенштейн (David Rubenstein), обращаясь к Кристин Лагард, спросил, могут ли криптовалюты, которые продолжают набирать популярность, положительно повлиять на мировую экономику, или пока что слишком рано говорить на эту тему.

Криптовалюта - это не валюта. Точка. Криптовалюта - это очень спекулятивные активы, которые заявляют о себе как о валюте, но не являются таковой. Это не валюта.

Кристин Лагард

Президент Европейского центрального банка добавила, что необходимо различать криптовалюты и так называемые стейблкойны. Так называют криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют, золота или нефти. Курсы обмена стейблкойнов подвержены меньшим колебаниям, чем курсы других криптовалют.





Кристин Лагард отметила, что при этом стейблкойны должны регулироваться соответствующими надзорными органами.