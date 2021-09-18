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Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $20 миллионов за неделю
22:42 17.09.2021 |
Национальный банк за период с 13 по 17 сентября выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн, при этом регулятор не продавал валюту.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Все $20 млн были приобретены в ходе интервенций с выбором лучшего курса.
Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,64 млрд, продал - $197 млн.
Тем временем официальный курс гривни назначительно ослабился с 26,6782 грн/$ в начале недели до 26,7028 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 17 сентября.
Как сообщалось, за неделю с 6 по 10 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $79,1 млн.
Неделей ранее, с 30 августа по 3 сентября, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $159 млн, тогда как продал - $7 млн.
Перед этим Национальный банк за короткую неделю с 25 по 28 августа продал на межбанковском валютном рынке $20,5 млн.
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