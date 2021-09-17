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НБУ прогнозирует замедление роста денежной массы в 2022г до 10,9% г/г
Рост денежной массы в Украине в 2022 году замедлиться до 10,9% по сравнению с прогнозируемым в 2021 году ростом в 13,8%, говорится в прогнозе Национального банка Украины (НБУ) размещенном в основных принципах денежно-кредитной политики на 2022 год.
Согласно им, НБУ ожидает роста денежной массы до 2 трлн 104,748 млрд грн к концу 2021 года и до 2 трлн 333,137 млрд грн к концу 2022 года.
Кроме того, денежная масса за 2023 год вырастет на 6,7% - до 2 трлн 602,35 млрд, говорится в прогнозе.
В то же время НБУ ожидает замедления роста денежной базы с 17,9% в 2021 году до 7,9% в 2022 году.
Центробанк также ожидает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) за 2021 год вырастут на 16,2% - до 599,632 млрд грн, за 2022 год - на 8%, до 647,681 млрд грн, а за 2023 год - на 6,5%, до 689,895 млрд грн.
Согласно прогнозу регулятора, депозитный портфель банков за 2021 год вырастет на 12,9% - до 1 трлн 502,661 млрд грн, в частности в национальной валюте - на 17,7% (до 984,773 млрд грн), а в инвалюте - на 4,8%, до 517,888 млрд грн.
Ожидается, что в 2022 году депозитный портфель банков вырастет на 12% - до 1 трлн 683,137 млрд грн, в частности в национальной валюте - на 13,4% (до 1 трлн 117,399 млрд грн), а в инвалюте - на 9,2%, до 565,738 млрд грн.
Как сообщалось, в 2020 году денежная масса в Украине увеличилась на 28,7%, денежная база - на 24,8%, в том числе М0 - на 34,2%. Депозитный портфель банков за прошлый год увеличился на 26,7%, в то время как кредитный сократился на 2,8%.
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