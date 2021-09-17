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Курс евро 17 сентября усилил рост к доллару на статданных по еврозоне
13:41 17.09.2021 |
Курс евро в пятницу днем продолжает укрепляться по отношению к доллару после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 EEST курс евро к доллару рос до 1,1784 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1764 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 109,97 иены за доллар со 109,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 92,83 пункта.
Европейская валюта укрепляется к американской в пятницу днем после выхода статистики по еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.
На курс евро к доллару могут повлиять данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 72 пунктов с 70,3 пункта в августе. Статистика будет обнародована позднее в пятницу.
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