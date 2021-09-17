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Справочный курс гривны 17 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
12:23 17.09.2021 |
Национальный банк 17 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.21 коп. до 26.7178 UAH/USD.
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6557
|26.7178
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