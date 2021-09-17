Финансовые новости
- |
- 17.09.21
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 17.09.21
10:38 17.09.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 августа
|66556.0
|18 августа
|63668.1
|19 августа
|53483.4
|20 августа
|53223.2
|25 августа
|53108.9
|26 августа
|58082.6
|27 августа
|51254.9
|28 августа
|58731.3
|30 августа
|54170.7
|31 августа
|55731.7
|1 сентября
|53696.8
|2 сентября
|53696.8
|3 сентября
|55791.9
|6 сентября
|49401.9
|7 сентября
|44401.2
|8 сентября
|43113.9
|9 сентября
|42225.9
|10 сентября
|43356.5
|13 сентября
|57102.8
|14 сентября
|55830.5
|15 сентября
|54889.6
|16 сентября
|62292.8
|17 сентября
|63361.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 сентября - 26,6672 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП – и.о. директора ГБР Сухачев
ТОП-НОВОСТИ
|Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности
|«Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ
|У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется
|Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Азиатские биржи 17 сентября закрылись в основном ростом в рамках коррекции
|Справочный курс гривны 17 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
|Цены на первичном рынке жилья Киева в августе выросли на 3,6% - исследование
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.09.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 17.09.21
Это интересно
|Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль
|Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж
|Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7