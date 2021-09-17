Рэй Далио: регуляторы «убьют» биткоин в случае его успеха

Если первая криптовалюта получит массовый успех, регуляторы в конечном итоге возьмут ее под контроль. Такое мнение высказал основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью CNBC.

«Я считаю, в конце концов, если биткоин действительно преуспеет, они убьют его или попытаются. И думаю, сделают это, поскольку возможности есть», - заявил миллиардер.

Далио указал на примеры Индии и Китая с их негативным отношением к биткоину. В отличие от небольшого Сальвадора, легализовавшего криптовалюту, в этих странах власти от нее отгораживаются, отметил он.

7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США. В Индии последние годы власти обсуждают те или иные варианты запрета криптовалют. Китайские государственные органы и учреждения предприняли ряд жестких мер в отношении криптотрейдинга и фактически запретили в стране майнинг.

Далио не видит проблемы в том, что биткоин не имеет внутренней ценности. Такие активы не обязательно оказываются пузырями, считает он.

По его словам, криптовалюта является хорошей альтернативой денежным активам, но ее процент по отношению к золоту в его портфеле небольшой.

«Думаю, стоит рассматривать все альтернативы деньгам и другим финансовым активам. Биткоин - это возможность. У меня есть определенная сумма в нем. Это удивительное достижение - перенести биткоин из среды программирования, где он появился, туда, где пройдет испытание временем», - заключил Далио.

Миллиардер неоднократно говорил о возможности запрета биткоина властями США, в марте 2021 года он оценил вероятность этого как «высокую».

За 2020 год взгляды Далио на криптовалюту трансформировались от заявления, что биткоин никогда не сможет выполнять функцию денег, до признания цифрового актива «интересной» альтернативой золоту.



