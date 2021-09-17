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Курс доллара 17 сентября снижается к евро в рамках коррекции
08:21 17.09.2021 |
Курс доллара в пятницу утром снижается к евро в рамках коррекции, а к иене, наоборот, растет, сохраняя динамику четверга, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST курс евро к доллару рос до 1,177 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1764 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 109,82 иены за доллар со 109,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 92,83 пункта.
В четверг курс доллара укрепился после публикации хорошей статистики по розничным продажам в США, которая вместе с данными по инфляции и промпроизводству поддержала оптимизм относительно экономического развития страны. Так, объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя.
Сильная статистика, свидетельствующая о хорошем состоянии экономики, вносит неопределенность относительно дальнейшего направления политики ФРС США. Ранее регулятор заявлял, что не будет резко сворачивать меры поддержки и ужесточать политику. Как отметили аналитики ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, рынки ожидают заседание ФРС США, чтобы понять когда регулятор начнет сокращать выкуп активов. Ближайшее заседание состоится 21-22 сентября.
Курс евро, тем временем, растет к доллару в рамках коррекции. Давление на европейскую валюту в четверг оказала слабая статистика по региону. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне, тогда как эксперты прогнозировали увеличение профицита торгового баланса до 30,2 миллиарда евро.
Позднее в пятницу будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился там в годовом выражении до максимальных с 2011 года 3% по итогам августа с 2,2% месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
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