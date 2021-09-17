Рост котировок на межбанке 16 сентября свидетельствует о возобновлении тренда на постепенное ослабление гривны

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 17 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,66 грн/$, что на пару копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на 14 копеек- его курс составит 31,37 грн/€.

Курс на межбанке

Первую сделку в четверг, 16 сентября, посредством терминала Bloomberg заключили по курсу 26,648 грн/$.

Как заметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в самом начале сессии покупатели проявляли большую активность, что привело к постепенному росту курса.

Однако динамика была очень незначительной: к 11 часам котировки достигли значений 26,65-26,67 грн/$.

"По мере активизации торгов на рынке появлялось все больше продавцов, но они не торопились заключать сделки. Потому котировки продолжали расти вплоть до обеда", - уточняет казначей.

Максимальных значений котировки достигли в обеденный перерыв - 26,7-26,72 грн/$. Но во второй половине дня активность на торгах резко упала.

Большинство покупателей закрыли потребность в валюте еще до обеда. И спроса на иностранную валюту оказалось недостаточно, чтобы сохранить восходящий курсовой тренд.

"Это скорректировало курс. Закрывалась сессия с расчетами TOD (день в день) в рамках 26,665-26,685 грн/$", - добавила она.

Объем торгов в Bloomberg сегодня достиг $207 млн.

По словам казначея, плавный рост котировок в четверг свидетельствует о возобновлении тренда на постепенное ослабление гривны.

Ключевой фактор поддержки национальной валюты на этой неделе - налоговые платежи бизнеса - будет постепенно терять влияние на рынок. При этом могут нарастать спекулятивные настроения, подогреваемые приближающимися выплатами НДС-возмещения.

"Завтрашние торги должны пройти относительно спокойно при умеренном росте котировок. По моим оценкам, торги пятницы на межбанке пройдут в рамках 26,63-26,78 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.