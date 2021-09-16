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Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
12:28 16.09.2021 |
Национальный банк 16 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.1 коп. до 26.6557 UAH/USD.
|Показатель
|15.09.2021
|16.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6447
|26.6557
|0.04
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