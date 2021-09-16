ICU создаст фонд еврооблигаций на 500 млн грн

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 15 сентября зарегистрировала выпуск инвестиционных сертификатов закрытого квалификационного паевого инвестиционного фонда (ЗКПИФ) "ICU Фонд еврооблигаций" на сумму 500 млн грн.

Номинальная стоимость одного инвестсертификата – 1 тыс. грн, объем эмиссии – 500 тыс. шт., говорится в сообщении НКЦБФР.

Как сообщалось, летом этого года инвестгруппа ICU получила разрешение НКЦБФР на обращение в Украине более десятка выпусков украинских еврооблигаций, в частности, Укрэксимбанка (погашение – январь-2025, купон – 9,75%), МХП (май-2024, 7,75% и сентябрь-2029, 6,25%), "Нафтогаза" (июль-2022, 7,375% и ноябрь-2026, 7,625%), "Vodafone Украина" (февраль-2025, 6,2%). В этом списке также евробонды "Кернел" (октябрь-2024, 6,5% и октябре-2027, 6,75%) и "Метинвеста" (три долларовых – апрель-2026, 8,5%; октябрь-2027, 7,65%; октябрь-2029, 7,75% и один в евро – июнь-2025, 5,625%).

В своих заявлениях в НКЦБФР инвестгруппа указала, что намерена включить эти бумаги в биржевой список фондовой биржи "Перспектива".

Помимо того в декабре прошлого года ICU в дополнение к закрытому недиверсифицированному паевому инвестфонду (ЗНПИФ) "Инвестиционный капитал –Фонд облигаций" с активами более 250 млн грн начала размещение нового ЗНПИФ "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II" размером эмиссии 500 млн грн.

В апреле инвестгруппа расширила предложение бумагами ЗКПИФ "Айси Глобал эквити Индекс" (ICU Global Equity Index) размером эмиссии 130 млн грн для инвестирования в иностранные финансовые инструменты.

Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под управлением.

Владельцы и партнеры группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.