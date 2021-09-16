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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.09.2021
10:50 16.09.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|13.08.2021
|7.0964
|16.08.2021
|7.1786
|17.08.2021
|7.3281
|18.08.2021
|7.1882
|19.08.2021
|7.2571
|20.08.2021
|7.3100
|25.08.2021
|7.3750
|26.08.2021
|7.4195
|27.08.2021
|7.4286
|30.08.2021
|7.3447
|31.08.2021
|7.1778
|01.09.2021
|7.3250
|02.09.2021
|7.3676
|03.09.2021
|7.3844
|06.09.2021
|7.3471
|07.09.2021
|7.2200
|08.09.2021
|7.3447
|09.09.2021
|7.2500
|10.09.2021
|7.9412
|13.09.2021
|7.8833
|14.09.2021
|7.8154
|15.09.2021
|7.6812
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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