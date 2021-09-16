Курс доллара 16 сентября слабо меняется к евро и иене после снижения в предыдущий торговый день

Курс доллара слабо меняется к евро и иене в четверг утром после снижения в среду на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EEST курс евро к доллару снижался до 1,181 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,28 иены за доллар со 109,36 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 92,52 пункта.

Курс доллара почти стабилен после того, как в среду он снизился к евро и иене, в то время как инвесторы продолжили отыгрывать статистику по инфляции в США. Рост потребительских цен в августе в годовом выражении замедлился впервые с октября и составил 5,3% против 5,4% в июле. Рынки полагают, что Федрезерв США не будет резко ужесточать монетарную политику, так как, по мнению регулятора, всплеск инфляции был временным явлением. Замедление роста потребительских цен в августе подтвердило мнение ФРС.

Кроме того, в среду была опубликована статистика по промпроизводству в США, согласно которой объем промышленного производства в стране в августе вырос, как и ожидалось, на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей в августе тоже выросла, до 76,4%, но это всё ещё на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Неоднозначная статистика сдерживает укрепление доллара.