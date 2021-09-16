Финансовые новости
- |
- 16.09.21
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара 16 сентября слабо меняется к евро и иене после снижения в предыдущий торговый день
08:25 16.09.2021 |
Курс доллара слабо меняется к евро и иене в четверг утром после снижения в среду на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EEST курс евро к доллару снижался до 1,181 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,28 иены за доллар со 109,36 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 92,52 пункта.
Курс доллара почти стабилен после того, как в среду он снизился к евро и иене, в то время как инвесторы продолжили отыгрывать статистику по инфляции в США. Рост потребительских цен в августе в годовом выражении замедлился впервые с октября и составил 5,3% против 5,4% в июле. Рынки полагают, что Федрезерв США не будет резко ужесточать монетарную политику, так как, по мнению регулятора, всплеск инфляции был временным явлением. Замедление роста потребительских цен в августе подтвердило мнение ФРС.
Кроме того, в среду была опубликована статистика по промпроизводству в США, согласно которой объем промышленного производства в стране в августе вырос, как и ожидалось, на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей в августе тоже выросла, до 76,4%, но это всё ещё на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Неоднозначная статистика сдерживает укрепление доллара.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
|Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.09.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 16.09.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.09.2021
|Курс доллара 16 сентября слабо меняется к евро и иене после снижения в предыдущий торговый день
|ГАСИ ликвидировали - теперь вместо нее будет новая строительная инспекция
|Стоимость золота опускается 16 сентября, инвесторы отыгрывают статистику по инфляции в США
Это интересно
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7
|Представлен планшет Apple iPad mini
|Apple представила новый iPad за 330 долларов
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13