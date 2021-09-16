Финансовые новости
- |
- 16.09.21
- |
- 08:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота опускается 16 сентября, инвесторы отыгрывают статистику по инфляции в США
08:06 16.09.2021 |
Стоимость золота опускается в четверг утром, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,65 доллара, до 1792,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24%, до 23,858 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать состояние экономики и перспективы развития политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации данных по инфляции в стране. В августе годовая инфляция замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, при этом замедление роста потребительских цен стало первым с октября 2020 года.
Кроме того, промпроизводство в США в августе как и ожидалось выросло на 0,4% к предшествовавшему месяцу. В результате волнения относительно восстановления экономики уменьшились, но закрались опасения по поводу дальнейшего направления политики ФРС США.
С одной стороны, регулятор неоднократно заявлял, что всплеск инфляции носит временный характер и потому не торопится повышать ставку. С другой стороны, устойчивое восстановление экономики может побудить ФРС ужесточить ДКП и свернуть меры поддержки. Ужесточение монетарной политики поддержит курс доллара, что окажет давление на стоимость золота. Однако аналитики отмечают, что инфляция находится у рекордных отметок, хоть она и замедлилась, поэтому не стоит недооценивать перспективы золота.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
|Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГАСИ ликвидировали - теперь вместо нее будет новая строительная инспекция
|Стоимость золота опускается 16 сентября, инвесторы отыгрывают статистику по инфляции в США
|Биржи АТР 16 сентября в основном снижаются на корпоративных новостях из Китая
|Фондовый рынок США завершил торговую сессию 15 сентября подъемом котировок на фоне дорожающей нефти
|Стабилизация на валютном межбанке может восприниматься как признак достижения минимальных значений курса
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
Это интересно
|Представлен планшет Apple iPad mini
|Apple представила новый iPad за 330 долларов
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13
|Литий-серная батарея с сахаром вмещает в 5 раз больше энергии
|BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены
|ИИ выявляет наркоторговцев в Instagram с точностью до 95%
|Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов