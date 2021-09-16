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Стабилизация на валютном межбанке может восприниматься как признак достижения минимальных значений курса
23:57 15.09.2021 |
Официальный курс доллара на четверг, 16 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,64 грн/$, что на копейку уровня предыдущего торгового дня.
Евро подорожает на пять копеек - его курс составит 31,51 грн/€.
Курс на межбанке
Торги среды, 15 сентября, на межбанковском рынке прошли очень спокойно при минимальной волатильности.
Разница между максимальным и минимальным курсом в течение дня составила всего около 2,5 копеек, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Открывались торги котировками на уровне 26,63-26,66 грн/$. И не покидали указанного коридора вплоть до закрытия сессии с расчетами TOD (день в день).
"Традиционный утренний выход на торги Национального банка с покупкой $5 млн по 26,65 грн/$ также не оказал никакого влияния на рынок", - уточнила она.
Ситуативные всплески спроса и предложения сегодня случались, но они очень быстро выравнивались с выходом новых игроков.
При этом объем торгов сократился до средних показателей среды - за день в Bloomberg заключили сделок на $159 млн.
По словам казначея, курсовой штиль на сегодняшних торгах был ожидаем. Объясняется он главным образом отсутствием очевидных факторов влияния на курсовые тренды.
"В таких условиях даже у спекулятивно настроенных участников рынка нет общего мнения относительно курсового вектора", - добавила банкир.
Вместе с тем стабилизация на валютном рынке многими может восприниматься как признак достижения минимальных значений курса.
В то же время Волуйчак не ожидает существенных колебаний курса в четверг. Поддержку гривне по-прежнему будут оказывать продажи иностранной валюты экспортерами, которые нуждаются в гривневой ликвидности для уплаты налогов.
С противоположной стороны, спрос со стороны импортеров и нерезидентов будет уравновешивать дополнительный объем предложения.
"Полагаю, торги на межбанковской валютной бирже в четверг будут проходить в диапазоне 26,6-26,75 грн/$@, - прогнозирует она.
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