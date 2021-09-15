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Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз
14:52 15.09.2021 |
C июля 2020 года по июнь 2021 года объем полученной ончейн-стоимости в Африке составил $105,6 млрд - на 1200% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Драйверами стали популярность P2P-платформ и денежных переводов, а также стремление обезопасить накопления от инфляции.
Кения, Нигерия, Южная Африка и Танзания вошли в топ-20 глобального индекса внедрения криптовалют.
По суммарным темпам континент занял третье место на планете. По доле транзакций, приходящихся на переводы физических лиц, регион оказался на первой строчке - почти 7% против среднемировых 5,5%.
На популярные P2P-платформы Paxful и LocalBitcoins пришлось 1,2% всех криптотранзакций в Африке. Их бизнес поддерживают введенные властями многих стран ограничения или полный запрет на обслуживание банками местных биткоин-бирж.
Криптовалюты также помогают жителям континента обходить лимиты по выводу капитала, страховать сбережения от обесценения национальных валют и экономить средства на трансграничных переводах.
Напомним, в августе Центральный банк Нигерии представил проект руководящих принципов разрабатываемой национальной цифровой валюты.
Ранее о «продвинутой стадии» в создании CBDC сообщил денежный регулятор Ганы.
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