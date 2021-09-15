Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

14:52 15.09.2021 |

Финансы

 

C июля 2020 года по июнь 2021 года объем полученной ончейн-стоимости в Африке составил $105,6 млрд - на 1200% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Драйверами стали популярность P2P-платформ и денежных переводов, а также стремление обезопасить накопления от инфляции.

Кения, Нигерия, Южная Африка и Танзания вошли в топ-20 глобального индекса внедрения криптовалют.

По суммарным темпам континент занял третье место на планете. По доле транзакций, приходящихся на переводы физических лиц, регион оказался на первой строчке - почти 7% против среднемировых 5,5%.

Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

 Распределение регионов мира по темпам роста криптовалютного рынка и долям, приходящимся на розничных инвесторов. Данные: Chainalysis.

На популярные P2P-платформы Paxful и LocalBitcoins пришлось 1,2% всех криптотранзакций в Африке. Их бизнес поддерживают введенные властями многих стран ограничения или полный запрет на обслуживание банками местных биткоин-бирж.

Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

 Динамика объема торговна P2P-платформах с распределением по странам. Данные: Chainalysis.

Криптовалюты также помогают жителям континента обходить лимиты по выводу капитала, страховать сбережения от обесценения национальных валют и экономить средства на трансграничных переводах.

Напомним, в августе Центральный банк Нигерии представил проект руководящих принципов разрабатываемой национальной цифровой валюты.

Ранее о «продвинутой стадии» в создании CBDC сообщил денежный регулятор Ганы.

Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

16:39 Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины

14:52 Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз

13:58 Евро дорожает к доллару 15 сентября на статданных по еврозоне

12:46 Фондовые биржи АТР 15 сентября закрылись снижением вслед за индексами Уолл-Стрит

12:31 Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1

10:58 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.09.21

10:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.09.21

10:50 Остаток средств на корсчетах банков 15.09.21

10:00 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.09.2021

08:47 Курс доллара 15 сентября падает к евро и иене после публикации данных по инфляции в США

08:22 Стоимость золота снижается 15 сентября на укреплении курса доллара и росте доходности гособлигаций США

07:48 Основные фондовые индексы США 14 сентября закрылись с понижением

14.09 До конца недели казначеи не ждут дефицита предложения иностранной валюты на межбанке

14.09 Президент Сальвадора признал технические сложности при внедрении биткоин-платежей

14.09 Минфин 14 сентября повысил ставки по краткосрочным облигациям в гривне

• дальше…

16:39 Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины

16:25 Кабмин исключил 5 облэнерго из перечня объектов большой приватизации

16:22 Украинцы смогут растаможить автомобиль через «Дию» со 2 декабря - постановление

16:20 Кабмин передал 49,9% акций «Донецкоблгаза» в управление «Нафтогаза»

16:17 Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

14:40 Мировые цены на нефть растут 15 сентября почти на 1,5% на риске сокращения предложения этого сырья на рынке

14:32 Расходы госбюджета на ремонт дорог в 2022 году превысят 120 миллиардов, – Шмыгаль

13:58 Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект

13:54 Рост ВВП Украины по итогам 7 мес.-2021 ускорился до 2,1% - Минэкономики

11:02 Газ в Европе продолжает аномальный рост - превысил $880/тыс. куб. м

• дальше…

14:08 Казино Макао потеряли $14 млрд капитализации в ожидании усиления надзора

13:05 США обеспокоены ростом активности России и Китая по прокладке подводных интернет-кабелей

10:51 Афганистан: источники сообщают, что руководители движения «Талибан» поссорились

14.09 Президент Сальвадора признал технические сложности при внедрении биткоин-платежей

14.09 Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

13.09 Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока – 2», рассмотрение займет до 4 месяцев

13.09 Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности

13.09 Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ

13.09 Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин

13.09 По украинскому запросу в Праге задержан россиянин Франчетти. Он участвовал в аннексии Крыма

10.09 Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака

10.09 Россия и Беларусь договорились об интеграции. Это всерьез?

10.09 Китайские власти замедлили процесс одобрения новых онлайн-игр

10.09 В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией

09.09 В Германии начинают продавать погоду на 2022 год

• дальше…

11:45 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

13.09 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

08.09 Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

• дальше…

15:03 Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой

08:56 Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию

14.09 Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком

14.09 По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского

14.09 Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов

14.09 В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам

14.09 Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов

14.09 Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

13.09 Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы

13.09 Виталий Бала: Такого подхалимства, какое есть по отношению к Зеленскому сейчас, в Украине никогда не было

13.09 Сформирован Совет общественного контроля при БЭБ

13.09 По украинскому запросу в Праге задержан россиянин Франчетти. Он участвовал в аннексии Крыма

13.09 Малюська предложил владельцам медиа-компаний Украины пройти проверку на полиграфе

13.09 Нарвались на Героя Украины. В чем причина чисток в «МВД ДНР»

13.09 СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов

• дальше…

16:36 Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж

14:19 Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами

11:35 Mercedes-Benz может отказаться от универсалов

11:24 Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10

08:43 Apple представила Apple Watch Series 7

08:30 Представлен планшет Apple iPad mini

08:12 Apple представила новый iPad за 330 долларов

08:01 Apple представила четыре новые модели iPhone 13

14.09 Литий-серная батарея с сахаром вмещает в 5 раз больше энергии

14.09 BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены

14.09 ИИ выявляет наркоторговцев в Instagram с точностью до 95%

13.09 Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов

13.09 Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли

13.09 Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone

13.09 Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно