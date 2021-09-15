Евро дорожает к доллару 15 сентября на статданных по еврозоне

Курс евро в среду днем растет к доллару после публикации статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 EEST курс евро к доллару рос до 1,1824 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,32 иены за доллар со 109,67 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 92,47 пункта.

Европейские инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по промпроизводству в еврозоне. Так, объем промышленного производства в регионе в июле вырос на 7,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,5%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос лишь на 6,3%, а в месячном - на 0,6%.

Трейдеры также ждут статданных по объему промышленного производства в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,4% после увеличения на 0,9% месяцем ранее.