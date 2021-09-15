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Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
12:31 15.09.2021 |
Национальный банк 15 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.22 коп. до 26.6447 UAH/USD.
|Показатель
|14.09.2021
|15.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6325
|26.6447
|0.046
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