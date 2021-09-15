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Стоимость золота снижается 15 сентября на укреплении курса доллара и росте доходности гособлигаций США
08:22 15.09.2021 |
Стоимость золота снижается в среду утром на укреплении курса доллара и росте доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,1 доллара, до 1805 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,37%, до 23,797 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывает удорожание доллара и рост доходности гособлигаций, ведь в таком случае драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов. Индекс доллара растет на 0,02%, до 92,64 пункта, а доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 1,287% с уровня предыдущего закрытия в 1,279%.
Трейдеры оценивают статданные по инфляции в США, согласно которым рост потребительских цен в августе замедлился до 5,3% с 5,4% месяцем ранее. Рынки оценивают, насколько прав был Федрезерв США, который утверждал, что всплеск инфляции до рекордного показателя с 2008 года является временным. Замедление инфляции может побудить ФРС отложить ужесточение монетарной политики и сворачивание мер поддержки, что ослабит курс доллара и, как следствие, поддержит стоимость золота.
Аналитики IG, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что хоть драгметалл и дешевеет, но его стоимость все же превышает 1800 долларов за унцию и пока только предстоит увидеть, сможет ли курс доллара укрепиться.
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