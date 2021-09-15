До конца недели казначеи не ждут дефицита предложения иностранной валюты на межбанке

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 15 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,63 грн/$, что на шесть копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожает на пару копеек - его курс составит 31,46 грн/€.

Курс на межбанке

Во вторник с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,65-26,67 грн/$. Первая сделка посредством терминала Bloomberg во вторник была заключена по курсу 26,651 грн/$.

"По состоянию на 10:30 соглашения проходили в диапазоне 26,63-26,65 грн/$", - отметил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В первый час торгов предложение иностранной валюты преобладало над спросом. "Это привело к плавному снижению котировок и позволило НБУ выкупить в резервы традиционные $5 млн по 26,64 грн/$", - сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

В дальнейшем доллар просел еще ниже и в 11:00 на рынке котировки составили 26,62-26,63 грн/$.

"Перед обедом соглашения проходили в диапазоне 26,63-26,64. После обеда рынок развернулся и вырос на несколько копеек, закрытие состоялось на уровне 26,66-26,68 грн/$", - подметил Якобчук.

Минимальное значение курса на сегодняшних торгах было зафиксировано около 11 часов, когда котировки опустились до 26,6-26,62 грн/$. Однако оживление спроса ближе к полудню остановило укрепление гривны.

"До обеда торги проходили в узком курсовом коридоре 26,62-26,63 грн/$. И лишь во второй половине дня на малоликвидном рынке курс вырос до 26,66-26,68 грн/$", - уточнила Волуйчак.

По ее словам, объем сегодняшних торгов в Bloomberg составил $169 млн, что чуть ниже средних показателей вторника. Она полагает, что торги среды пройдут преимущественно спокойно.

"Утром не исключены попытки спекулятивно настроенных участников рынка закрепить обозначившийся сегодня во второй половине дня восходящий тренд", - считает банкир.

Однако до конца недели казначеи не ждут дефицита предложения иностранной валюты, поскольку бизнес нуждается в дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов.

Отток средств иностранных инвесторов из ОВГЗ продолжается. С начала недели их портфель сократился на 1 млрд грн. Но такие темпы не могут оказать существенного влияния на валютный рынок.

Объем погашения старых выпусков гособлигаций в среду также невысокий - около 1,3 млрд грн. К тому же, судя по характеристикам выпусков, большая часть этих средств будет направлена украинским банкам.

"По моим оценкам, торги на межбанке в среду будут проходить в рамках коридора 26,6-26,75 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.