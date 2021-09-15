Президент Сальвадора признал технические сложности при внедрении биткоин-платежей

В Сальвадоре приостановили регистрацию новых пользователей цифрового кошелька Chivo и запретили скачивать приложение на новые модели смартфонов. Президент Найиб Букеле назвал причиной проблем сжатые сроки создания инфраструктуры для криптовалюты.

«Мы поставили перед собой слишком значительную задачу - внедрить все за три месяца - и совершили ошибки. Но мы их уже исправляем, и сотни тысяч сальвадорцев без проблем могут пользоваться своими Chivo», - заявил он.

По его словам, некоторые аккаунты оказались заблокированными не закончив регистрацию из-за ошибок в приложении.

Букеле отметил, что на 95% технические трудности с Chivo решены, и кошелек «начнет функционировать на 100% в ближайшие дни».

Президент также сообщил, что:

* количество пользователей Chivo достигло 500 000 или около 7% населения;

* 200 банкоматов с поддержкой криптокошелька, установленных в стране, работают без проблем, как и 50 устройств в США;

* 51 офлайн-отделение, поддерживающее Chivo, тоже работает «на 100%»;

* минимальный размер транзакций снижен с $5 до $0,01;

* расширился перечень принимающих криптовалюту компаний и сетей.

Глава государства анонсировал добавление функции пополнения баланса кошелька с помощью кредитных и дебетовых карт.

Он также напомнил, что использование приложения является добровольным.

Напомним, 7 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США.

После принятия законопроекта в июне оппозиция назвала его неконституционным. В августе в стране прошли митинги против легализации криптовалюты.



