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Справочный курс гривны 14 сентября повышен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1
12:28 14.09.2021 |
Национальный банк 14 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.18 коп. до 26.6325 UAH/USD.
|Показатель
|13.09.2021
|14.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6943
|26.6325
|0.232
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