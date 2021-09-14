За неделю уполномоченные банки программы «5-7-9» выдали 351 кредит на общую сумму 1 млрд грн

Уполномоченные банки с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%", по состоянию на 13 сентября 2021 года, выдали кредитов на общую сумму 61,4 млрд грн, из них на прошлой неделе - 1 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"За неделю уполномоченные банки Программы выдали 351 кредит на общую сумму 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 23 326 кредитов на общую сумму 61,4 млрд грн. Из них: 21,06 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7,4 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 32,96 грн - в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 13 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38-ю банками.

Как сообщал Укринформ, правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.

В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.