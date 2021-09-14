Курс доллара 14 сентября растет к иене и снижается к евро перед публикацией американской макростатистики

Курс доллара растет к иене и снижается к евро перед публикацией порции американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 EEST курс евро к доллару рос до 1,1813 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1808 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 110,07 иены за доллар со 109,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 92,61 пункта.

Трейдеры ожидают публикации данных об инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены по итогам августа выросли на 5,3% за год (месяцем ранее было 5,4%, это рекорд с 2008 года).

Кроме того, ожидаются и другие макроэкономические данные, в частности, о промышленном производстве и розничных продажах. Аналитики прогнозируют, что промпроизводство в США в августе выросло на 0,4%, а розничные продажи - снизились на 0,8%. Эти данные будут опубликованы уже в среду и четверг.