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Золото 14 сентября символически дешевеет перед выходом данных об инфляции в США
08:07 14.09.2021 |
Стоимость золота немного опускается во вторник утром, в то время как инвесторы замерли в ожидании данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,08%, или на 1,35 доллара, до 1793,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,42%, до 23,695 доллара за унцию.
В центре внимания трейдеров - данные инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены по итогам августа выросли на 5,3% за год (месяцем ранее было 5,4%, это рекорд с 2008 года).
"Если инфляция в США будет колебаться выше 5% до конца года, это может стать катализатором повышения доходности казначейских облигаций и доллара, что будет плохой новостью для (золотых - ред.) "быков", - отметили аналитики Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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