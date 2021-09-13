Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс - НБУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс - НБУ

15:57 13.09.2021 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год, в том числе закрепил инфляционное таргетирование на уровне 5% ±1 п.п. и плавающий курс, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Зафиксировано продолжение использования в 2022 году и в последующие годы монетарного режима инфляционного таргетирования для достижения и обеспечения ценовой стабильности. (...) Кроме того, применение режима плавающего курса, которое не исключает возможности проведения Нацбанком валютных интервенций", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Шевченко подчеркнул: Нацбанк не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса, не будет их усиливать, однако будет сглаживать эффекты от их реализации.

Глава НБУ добавил, что основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год также утверждают применение ставки как основного инструмента монетарной политики.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:14 Депозитные ставки для физлиц 13.09.21

15:57 Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс - НБУ

13:22 Доллар 13 сентября продолжает укрепляться к мировым валютам

12:36 Справочный курс гривны 13 сентября понижен на 4,06 коп до 26,6943 грн/$1

12:29 НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия

12:17 Фондовые биржи АТР 13 сентября закрыли торги в основном ростом

12:12 НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $79 миллионов

11:40 Минфин США назвал приоритетной разработку руководства по налогообложению криптовалют

11:23 Денежная масса в Украине в августе сократилась на 1,1%

11:19 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.09.21

11:04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.09.21

10:55 Остаток средств на корсчетах банков 13.09.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.09.2021

08:47 Золото символически дорожает 13 сентября на снижении доходности гособлигаций США

07:40 Американские биржи 10 сентября закрылись снижением

• дальше…

17:51 Внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад - ВБ

17:44 Решение Кабмина снизить тариф на э/э для населения может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора - ВБ

17:00 Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%

16:06 Цены на бензин и автогаз 13 сентября стабильны

16:03 Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока – 2», рассмотрение займет до 4 месяцев

15:57 Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс - НБУ

14:02 Нефть дорожает 13 сентября более чем на 1% на перспективах роста спроса и дефицита предложения

13:46 Гетманцев анонсировал исключение из «ресурсного» законопроекта предложения облагать НДС вторую и следующие поставки жилья

12:04 Сформирован Совет общественного контроля при БЭБ

11:45 Сделки купли-продажи земли с начала июля составили треть от общего количества сделок с ней - ВАР

• дальше…

16:03 Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока – 2», рассмотрение займет до 4 месяцев

12:53 Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности

12:47 Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ

09:31 Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин

08:31 По украинскому запросу в Праге задержан россиянин Франчетти. Он участвовал в аннексии Крыма

10.09 Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака

10.09 Россия и Беларусь договорились об интеграции. Это всерьез?

10.09 Китайские власти замедлили процесс одобрения новых онлайн-игр

10.09 В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией

09.09 В Германии начинают продавать погоду на 2022 год

09.09 В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы

09.09 Китай способен уничтожать спутники противников, заявил глава Космических сил США

09.09 Легализация Сальвадором биткоина привела к распродажам его гособлигаций

08.09 Впервые в истории США супруга президента оставила Белый дом ради постоянной работы

08.09 В США назначили ответственную за формирование политики в отношении Украины

• дальше…

12:59 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

08.09 Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

• дальше…

13:35 Виталий Бала: Такого подхалимства, какое есть по отношению к Зеленскому сейчас, в Украине никогда не было

12:04 Сформирован Совет общественного контроля при БЭБ

08:31 По украинскому запросу в Праге задержан россиянин Франчетти. Он участвовал в аннексии Крыма

08:24 Малюська предложил владельцам медиа-компаний Украины пройти проверку на полиграфе

08:04 Нарвались на Героя Украины. В чем причина чисток в «МВД ДНР»

07:51 СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов

10.09 Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака

10.09 Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

10.09 Неожиданный альянс. Смогут ли Порошенко с Тимошенко объединиться против Зеленского

10.09 Выгонят ли Тищенко за драку с Леросом

10.09 КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

10.09 Госдеп США прокомментировал ситуацию в Нафтогазе

09.09 Расследование CNN о «Вагнергейте». Зачем Банковая распространяет дезинформацию от ФСБ РФ

09.09 Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»

09.09 Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты

• дальше…

18:01 Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone

17:25 Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года

17:00 Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%

16:13 Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками

15:54 Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке

10:10 Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple

10:02 Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением

09:56 Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях

09:19 Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы

09:10 Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов

10.09 Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

10.09 30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности

10.09 Китай совсем скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе — он может стать будущим атомной энергетики

10.09 Mercedes-Benz представил электрический седан EQE

10.09 В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно