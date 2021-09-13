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Справочный курс гривны 13 сентября понижен на 4,06 коп до 26,6943 грн/$1
12:36 13.09.2021 |
Национальный банк 13 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.06 коп. до 26.6943 UAH/USD.
|Показатель
|10.09.2021
|13.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6537
|26.6943
|0.152
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