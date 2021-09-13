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НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $79 миллионов
12:12 13.09.2021 |
Национальный банк Украины на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 6 по 10 сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 79,1 млн долл. США.
Всего с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 1,69 млрд долл. США, продал - 197 млн долл. США.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году Национальный банк приобрел 4,929 млрд долл. США, продал - 3,891 млрд долл. США.
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