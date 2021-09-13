Минфин США назвал приоритетной разработку руководства по налогообложению криптовалют

Министерство финансов США подтвердило намерения опубликовать руководство по налогообложению криптовалют. Соответствующий параграф содержится в разделе «Налоговое администрирование» плана приоритетных для ведомства направлений работы в 2021-2022 годах.

«Правила, касающиеся предоставления информации о виртуальной валюте в соответствии с разделом 6045», - говорится в документе.

План на 2020 год содержал аналогичную фразу. Раздел 6045 Налогового кодекса США касается отчетности брокеров. Раз в год традиционные биржи обязаны отправлять клиентам и в Налоговую службу заполненные формы 1099, которые содержат информацию о торговой активности. На криптовалютные платформы эти правила сейчас не распространяются.

Ранее о планах Минфина США прояснить требования к налоговой отчетности криптовалютных компании сообщил Bloomberg, однако официального подтверждения этой информации не было. Руководство Казначейства призвано успокоить участников индустрии, которые обеспокоены грядущими изменениями законодательства.

Двухпартийный законопроект, направленный на обновление инфраструктуры Соединенных Штатов, содержит новые требования к отчетности участников индустрии цифровых активов. Он также расширяет определение «брокер» в Налоговом кодексе США.

Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы, за что документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.

Их озабоченность разделяют и некоторые сенаторы. Рон Уайден, Синтиа Ламмис и Пэт Туми предложили исключить указанные виды деятельности из документа и не распространять на них нормы, применимые к брокерам.

Один из авторов законопроекта - Роб Портман - совместно с Марком Уорнером и Кирстен Синема представили конкурирующую поправку. Из-за процедурных проблем изменения в документ не приняли, он ушел в Палату представителей в изначальном виде.

Напомним, член Палаты представителей Анна Эшу в открытом письме попросила спикера Нэнси Пелоси внести поправки в положения документа, касающиеся криптовалют, но 24 августа конгрессмены проголосовали за первоначальную версию. Следующее голосование назначено на 27 сентября.